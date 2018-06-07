Дом педкниги в Москве пострадал от воды при тушении пожара, а не огня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Помещения Дома педагогической книги, входящего в ГУП "Объединенный центр "Московский дом книги" на Большой Дмитровке, пострадали в среду вечером не от огня, а от "средств пожаротушения", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Возгорание шестиэтажного здания, расположенного на Большой Дмитровке, дом 7/5, произошло в мансарде строения №2, в то время как Дом педагогической книги находится в строении №1, где занимает первый, второй и цокольный этажи", - рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, при ликвидации возгорания, помещения Дома педагогической книги пострадали в результате воздействия средств пожаротушения.

История книжного магазина, который уже более 40 лет носит название "Дом педагогической книги", началась еще в 1924 году.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам в минувшую среду, что возгорание произошло в результате гидроизоляционных работ на мансардном этаже.

"Хочу подчеркнуть, что нарушения правил ведения строительных работ приводят к вот таким последствиям", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, никто из жителей дома и пожарных не пострадал.

"Жители, понесшие ущерб, будут вправе обратиться к виновнику этого случая, по чьей вине произошел пожар. Следователи и специалисты разбираются, устанавливают причины", - сказал заммэра Москвы.