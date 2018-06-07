Москва

Яков Якубович неокончательно отказался баллотироваться в мэры Москвы от "Яблока"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Тверского муниципального округа Яков Якубович заявил, что готов стать кандидатом в мэры Москвы от "Яблока", если такое решение примет руководство партии.

"В заявлении, которое я сделал после подсчета голосов, звучало следующее: я рекомендую региональной конференции и бюро партии выдвинуть кандидатуру Сергея Сергеевича Митрохина, в связи с тем, что я практически не сомневаюсь в том, что я не получу подписи муниципальных депутатов, то есть я не пройду муниципальный фильтр. Но это вовсе не означает, что я отказываюсь от выдвижения в кандидаты. Другими словами, последнее решение остается за бюро и конференцией", - сказал Якубович "Интерфаксу".

Он отметил, что при регистрации, как и другие участники, подписывал заявление, в котором было указано, что в случае победы на праймериз он обязуется выдвинуться.

"Но это обязательство сохраняется в том случае, если такое решение принимает региональная конференция и бюро партии. Поэтому если завтра эти органы примут положительное решение в отношении моей кандидатуры, разумеется, я буду выдвинут, и тем самым сохраню и выполню обязательства, данные при подписании заявления", - сказал глава Тверского муниципального округа.

Он сообщил, что принял решение не выдвигаться после разговора с сооснователем партии Григорием Явлинским, который сообщил ему, что муниципальный фильтр кандидату предстоит проходить самостоятельно.

"Я оценил свои возможности и понял, что вероятность прохождения муниципального фильтра стремится к нулю. А у Сергея Сергеевича (Митрохина) есть реальные возможности получить такие подписи, например, у активистов, которые являются его сторонниками, но были выдвинуты от других партий. Поэтому я и сделал такое заявление", - сказал Якубович.

Он не стал комментировать вопрос, оказывалось ли на него давление с целью сняться с выборов, подчеркнув, что его решение принималось самостоятельно, и, по его мнению, было "взвешенным, оптимальным и своевременным".

"Но если партия примет такое решение, я, конечно, выдвинусь", - заключил Якубович.

Как сообщалось, что по итогам двух туров праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы их победителем стал Якубович. Во втором туре предварительного голосования Якубович набрал 905 голосов выборщиков (57,68%), его оппонент, глава московского "Яблока" С.Митрохин - 664 голоса (42,32%).

На брифинге после подсчета голосов на праймериз Якубович призвал партию выдвинуть Митрохина, отметив, что уверен в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

Как сообщил "Интерфаксу" зампред партии Николай Рыбаков, в связи с решением Якубовича, кандидата в мэры Москвы от "Яблока" определит исполком бюро партии на основании обращения, которое может поступить как от регионального отделения, так и от любого гражданина. На данный момент такие заявления поступили от Митрохина, а также сторонников глав муниципальных округов Гагаринский и Якиманка Елены Русаковой и Андрея Морева.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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Теги: Москва, Яков Якубович, Яблоко
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