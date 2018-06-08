Москва

Явлинский обсудил с Собяниным участие "Яблока" в выборах мэра Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский встречался с с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсуждал возможное участие партии в выборах мэра, но отрицает конкретные договоренности по поводу участия главы московского отделения партии Сергея Митрохина в выборах.

"У меня таких договоренностей нет, но может быть мэрия хотела бы, чтобы мы кого-то выдвинули, например Митрохина, они его знают", - сказал Явлинский "Интерфаксу", отвечая на вопрос, была ли договоренность у партии с мэрией о выдвижении Митрохина.

Также Явлинский подтвердил, что в ходе встречи мэр "сказал, что ему интересно будет, если "Яблоко" примет участие в выборах".

Он напомнил, что конференция партии, на которой могут выдвинуть кандидата в мэры Москвы, пройдет в пятницу-субботу.

Ранее сообщалось, что по итогам двух туров победителем праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы стал глава Тверского муниципального округа Москвы Якубович. Во втором туре предварительного голосования Якубович набрал 905 голосов выборщиков (57,68%), его оппонент, глава московского "Яблока" Митрохин - 664 голоса (42,32%).

На брифинге после окончания подсчета голосов на праймериз Якубович заявил, что не примет участие в выборах мэра Москвы, так как уверен в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр, и призвал партию выдвинуть Митрохина.

Как сообщил "Интерфаксу" зампред партии Николай Рыбаков, кандидата в мэры Москвы от "Яблока" определит исполком бюро партии на основании обращений, которые могут поступить как от регионального отделения, так и от любого гражданина.

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Теги: Яблоко, Григорий Явлинский, Сергей Собянин, Москва
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