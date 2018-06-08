Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Гроза с дождем, сопровождаемая сильным ветром, ожидается в столичном регионе в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"С 9:30 до 19:00 в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административный округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра России, порывы западного ветра в Москве и Московской области в пятницу достигнуть 7-12 м/с, местами - 14-19 м/с. К вечеру в регионе может выпасть до 7 мм осадков - чуть менее 10% месячной нормы, которая в июне насчитывает 75 мм.

В Московском регионе из-за грозы и шквалистого ветра действует "желтый" уровень погодной опасности.