В "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену Русакову

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Исполком бюро "Яблока" согласовал кандидатуру Елены Русаковой в мэры Москвы.

"Исполком федерального бюро партии "Яблоко" согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой для выдвижения в мэры столицы. Теперь это решение должна подтвердить конференция московского отделения партии", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В партии отметили, что исполком решил, что победитель праймериз, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович не сможет стать кандидатом в мэры, поскольку после подсчета голосов во втором туре отказался от выдвижения в пользу председателя московского "Яблока" Сергея Митрохина. Вместе с тем отказ Якубовича не означает автоматического признания победителем праймериз Митрохина, который занял второе место по результатам второго тура голосования, отмечается в решении исполкома.

"Несмотря на то, что Сергей Митрохин направил в Бюро обращение о намерении стать кандидатом в мэры, Исполком отказался согласовать его кандидатуру, поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения", - добавили в партии.

В Исполком также поступило обращение от 225 участников праймериз с предложением согласовать для выдвижения кандидатуры Русаковой и Андрея Морева. Однако Морев, занявший третье место по результатам первого тура праймериз, на заседании Исполкома отказался от дальнейшего участия в выборах в качестве кандидата.

"В сложившейся ситуации Исполком признал кандидатуру Елены Русаковой наиболее предпочтительной для выдвижения в мэры Москвы", - сказали в партии.

Итоги праймериз

Как сообщалось, по итогам двух туров праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы их победителем стал Якубович. Во втором туре предварительного голосования Якубович набрал 905 голосов выборщиков (57,68%), его оппонент, глава московского "Яблока" Сергей Митрохин - 664 голоса (42,32%).

На брифинге после подсчета голосов на праймериз Якубович призвал партию выдвинуть Митрохина, отметив, что уверен в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" зампред партии Николай Рыбаков, в связи с решением Якубовича кандидата в мэры Москвы от "Яблока" определит исполком бюро партии на основании обращения, которое может поступить как от регионального отделения, так и от любого гражданина. Такие заявления поступили от Митрохина, Русаковой и Морева.