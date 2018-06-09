Московское отделение партии "Яблоко" не смогло выдвинуть на конференции кандидата в мэры

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Конференция московского отделения "Яблока" не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы от партии.

"По итогам тайного голосования, голоса распределились следующим образом: Митрохин Сергей Сергеевич - 30, Русакова Елена Леонидовна - 22. В соответствии с пунктом 18.3 Устава партии, решение конференции регионального отделения партии "Яблоко" в Москве о выдвижении кандидата на должность мэра Москвы не принято", - объявила решение конференции глава счётной комиссии Ирина Копкина.

В минувшую пятницу исполком бюро "Яблока" согласовал кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Русаковой в мэры Москвы.

Исполком решил, что победитель праймериз, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович не сможет стать кандидатом в мэры, поскольку после подсчета голосов во втором туре отказался от выдвижения в пользу председателя московского "Яблока" Сергея Митрохина.

Исполком отказался согласовать кандидатуру Митрохина, поскольку он "неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения".

При этом большинство делегатов конференции настаивали на том, что претендовать на выдвижение в мэры может и С.Митрохин.

После прений исполком предложил компромисс: конференция должна зарегистрировать в отделении 259 вновь вступивших членов партии и провести на следующей неделе общее собрание регионального отделения, участники которого смогли бы выбрать между Митрохиным и Русаковой. Однако большинство делегатов отвергло это предложение. Митрохин на конференции предлагал провести общее собрание, не регистрируя новых членов, однако этот вариант был отвергнут исполкомом.

В результате конференция проголосовала за включение в бюллетень для голосования по определению кандидата в мэры и Митрохина, и Русакову.

"В соответствии с уставом партии решение о выдвижении кандидата в мэры Москвы не принято, поскольку победивший в голосовании кандидат не был согласован исполкомом Бюро", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.