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Кандидат в мэры Москвы от коммунистов Кумин подал документы в Мосгоризбирком

Есть обновление от 17:33

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин представил документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в субботу Кумин представил необходимые документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы. Таким образом, он стал девятым кандидатом, подавшим документы.

Ранее на конференции глава московского городского комитета ЦК КПРФ Валерий Рашкин выдвинул кандидатуру Кумина.

Рашкин отметил, что в числе потенциальных кандидатов было несколько кандидатур, но перевес голосов обеспечило выступление Кумина с его программой. "Кумин - опытнейший хозяйственник, человек, который известен как федеральный политик", - заявил он.

Кумин занимался рядом крупных проектов, участвовал в разработке 12 законов, которые внесены в Госдуму.

Ранее документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы в Мосгоризбирком также представили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" летчик-космонавт Сергей Ревин, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.

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Теги: Москва, Мосгоризбирком, КПРФ, Вадим Кумин
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