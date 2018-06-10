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Москва

Полиция насчитала порядка 1,7 тыс. человек на акции оппозиции в Москве

Есть обновление от 14:54

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. человек принимают участие в согласованной акции оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором принимают участие около 1700 человек", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности.

В оппозиции приводят приблизительно такие же данные о численности мероприятия. "Думаю, что на данный момент, собралось на проспекте две тысячи человек", - сообщил "Интерфаксу" в воскресенье член федерального совета движения "Открытая Россия" Алексей Шапошников.

МоскваАкция оппозиции и правозащитников началась в МосквеАкция оппозиции и правозащитников началась в МосквеЧитать подробнее

Согласованный митинг оппозиционеров и правозащитников "За свободную Россию без репрессий и произвола" начался на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье.

Участники принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие освободить имеющихся, по их мнению, в стране политзаключенных, защитить дольщиков и вкладчиков банков, лишенных лицензий ЦБ.

Различные активисты также собирают подписи, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.

По словам организаторов акции, основные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за "репосты" в социальных сетях, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.

В соответствии с заявкой, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.

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Теги: Москва
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