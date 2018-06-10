Организаторы акции на проспекте Сахарова сообщили о задержании трех человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Три человека задержаны на согласованном митинге оппозиционеров и правозащитников, который проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщают организаторы мероприятия.

Никаких подробностей относительно произошедшего пока нет.

Официальными комментариями относительно этой информации "Интерфакс" не располагает.

Ранее в полиции сообщили, что более 1,5 тыс. человек принимают участие в согласованной акции оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола" в Москве.