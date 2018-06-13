Подмосковное отделение "Яблока" выберет кандидата в губернаторы 17 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Подмосковное отделение партии "Яблоко" проведет конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы Подмосковья 17 июня, сообщил "Интерфаксу" председатель Московского областного отделения партии Александр Гунько.

"Конференция пройдет 17 июня в 11 часов. Выдвигаются согласованные политкомитетом две кандидатуры - это Николай Дижур и Дмитрий Трунин", - сказал Гунько.

Он уточнил, что каждый из кандидатов выступит со своей программой, затем одного из них выберут путем тайного голосования.

Дижур является членом совета депутатов городского округа Чехов. Трунин - председатель созданной в 2014 году гражданскими активистами Народной палаты Московской области.