"Справедливая Россия" выдвинет Чистюхина кандидатом в губернаторы Подмосковья

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Кандидатура руководителя фракции "Справедливая Россия" в Мособлдуме Игоря Чистюхина согласована президиумом партии для выдвижения кандидатом на должность губернатора Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" член бюро совета регионального отделения партии Станислав Водонаев.

"Было получено решение президиума партии о согласовании кандидатуры Игоря Чистюхина для выдвижения кандидатом на должность губернатора Московской области. Решение направляется в региональное отделение партии. После этого у нас проходит процедура выдвижения-конференции, она запланирована на 14 июня", - сказал он.

В субботу кандидата для выдвижения на должность губернатора Подмосковья выбрали делегаты внеочередной конференции Московского областного отделения партии "Единая Россия", им стал действующий руководитель региона Андрей Воробьев.

Выборы губернатора Московской области назначены на 9 сентября.