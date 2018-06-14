Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг написал заявление о согласии баллотироваться на пост руководителя региона и подал необходимые для этого документы в Мособлизбирком.

Как сообщают в Мособлизбиркоме, на втором этапе кандидат в губернаторы обязан собрать и представить в Избирательную комиссию Московской области подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований.

На должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области в 2012 году, в сентябре 2013 года избран губернатором региона. Является также членом бюро высшего совета партии "Единая Россия".

9 июня делегаты внеочередной конференции Московского областного отделения партии "Единая Россия" по итогам праймериз выбрали Воробьева кандидатом для выдвижения на должность губернатора Подмосковья. Выборы назначены на 9 сентября.