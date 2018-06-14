Число выдвинувшихся в кандидаты на пост мэра Москвы достигло 13

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Общее число кандидатов на должность мэра Москвы, подавших соответствующие документы в Мосгоризбирком, достигло 13, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в четверг.

"Документы на самовыдвижение 14 июня подал инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, 1984 г.р.", - рассказал собеседник агентства. В Мосгоризбиркоме уточнили, что Тарасов стал 13-м кандидатом в мэры Москвы, предоставившим документы на выдвижение.

По данным на четверг, документы на выдвижение кандидатами в мэры Москвы подали девять самовыдвиженцев, которым для регистрации необходим сбор подписей избирателей.

Так, процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин ("Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич ("Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.