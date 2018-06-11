Оппозиционер Яшин официально выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционный политик Илья Яшин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы.

"Яшин подал документы как самовыдвиженец", - сообщили "Интерфаксу" в комиссии в понедельник.

По данным на 11 июня, документы на выдвижение кандидатами в мэры Москвы подали 10 человек, среди них семь самовыдвиженцев.

Процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров.

Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.

Ранее Яшин заявил, что пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем, но намерен продолжать переговоры по выдвижению единого кандидата от оппозиции.