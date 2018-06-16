В Москве началось прощание со Станиславом Говорухиным

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Церемония прощания с режиссером и депутатом Станиславом Говорухиным, скончавшимся на 83-м году жизни, проходит в субботу в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Среди пришедших проститься и почтить память режиссера - его коллеги из Госдумы, режиссер, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров и другие. В церковь также приехал президент Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове режиссера Галине Говорухиной, чтобы лично выразить соболезнования.

Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

О смерти режиссера в четверг, 14 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось. В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, затем - режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

Среди художественных фильмов, поставивших Говорухина - "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи".

В 1985 году режиссер активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.

На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.