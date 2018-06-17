Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель такси перед аварией провел за рулем 20 часов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Водитель такси, гражданин Киргизии, сбивший прохожих на тротуаре в центре Москвы, заявил, что перепутал педаль газа с тормозом: видео его опроса опубликовано в воскресенье на сайте ГУ МВД по Москве.

Задержанный рассказал, что алкоголь не употребляет, до аварии он провел за рулем порядка 20 часов, а до этого спал два часа.

По его словам, в российской столице он ездил месяц, права получил в 2013 году, а водительский стаж составляет два года. Задержанный отметил, что сожалеет о случившемся.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что авария на улице Ильинка произошла из-за того, что водитель такси заснул за рулем. "Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по словам таксиста, он, двигаясь в пробке, на секунду задремал и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо.

В результате наезда пострадали восемь человек, в том числе две гражданки Мексики.