Cбивший пешеходов в Москве таксист полностью признал вину

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Таксист, сбивший пешеходов в центре Москвы 16 июня, заявил в суде, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я прошу прощения за все, что сделал. Я очень раскаиваюсь в содеянном, полностью признаю свою вину и прошу прощения у всех потерпевших", - заявил Анарбек уулу Чынгыз через переводчика в Таганском суде Москвы в понедельник, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Обвиняемый расплакался и пояснил, что "не спал два дня и перепутал педали газа и тормоза".

"Я не спал, потому что должен кормить семью и зарабатывать деньги", - рассказал таксист.

Как сообщалось, 16 июня автомобиль такси наехал на пешеходов на улице Ильинка в центре Москвы, пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем около 20 часов.

Позже стало известно, что таксисту назначили психолого-психиатрическую экспертизу.