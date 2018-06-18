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Москва

Сбившему пешеходов в центре Москвы таксисту предъявили обвинение

Есть обновление от 16:54

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение водителю такси Анарбеку уулу Чынгызу, который въехал в группу пешеходов в центре Москвы 16 июня.

"Анарбек Уулу Чынгыз является обвиняемым по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.

Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В понедельник суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте водителя.

Как сообщалось, 16 июня автомобиль такси наехал на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка, пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии Анарбек уулу Чингыз - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

В рамках расследования таксиста планируется направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

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Теги: Москва
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