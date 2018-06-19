"Яблоко" подало заявку на митинг в центре Москвы против пенсионной реформы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" подала в правительство Москвы заявку на проведение 3 июля на Суворовской площади акции против изменений пенсионного законодательства, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня Сергей Митрохин подписал заявку московского "Яблока" на проведение первого митинга против повышения пенсионного возраста. Митинг предполагается провести 3 июля в 19:00 на Суворовской площади в Москве", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В партии отметили, что заявка уже подана в мэрию Москвы.

Утром во вторник "Яблоко" провело серию одиночных пикетов у здания Госдумы РФ, в ходе которых был задержан лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.

Ранее сообщалось, что "Левый фронт" и движение "Моссовет" подали заявку на митинг 4 июля на Площади Революции.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.