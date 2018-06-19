Митрохина задержали за пикет против повышения пенсионного возраста‍

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали главу московского "Яблока" Сергея Митрохина, который проводил одиночный пикет у здания Госдумы РФ, сообщает пресс-служба партии.

"Полиция задержала Сергея Митрохина на пикете у Госдумы против повышения пенсионного возраста", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как сообщали в "Единой России", законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.