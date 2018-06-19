Москва

На задержанного у Госдумы Митрохина составлен административный протокол

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель московского "Яблока" Сергей Митрохин, ранее задержанный в ходе одиночного пикета у здания Госдумы РФ, покинул отдел полиции, на него составлен протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

"Я вышел из ОВД. Мне грозит до 30 суток ареста по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Повторное нарушение правил поведения массовых мероприятий")", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

Он отметил, что его дело рассмотрит Тверской суд Москвы 5 июля.

Утром во вторник "Яблоко" провело серию одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста у здания Госдумы РФ. В ходе акции Митрохин был задержан.

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Теги: Москва, Яблоко, Сергей Митрохин
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