На задержанного у Госдумы Митрохина составлен административный протокол

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель московского "Яблока" Сергей Митрохин, ранее задержанный в ходе одиночного пикета у здания Госдумы РФ, покинул отдел полиции, на него составлен протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

"Я вышел из ОВД. Мне грозит до 30 суток ареста по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Повторное нарушение правил поведения массовых мероприятий")", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

Он отметил, что его дело рассмотрит Тверской суд Москвы 5 июля.

Утром во вторник "Яблоко" провело серию одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста у здания Госдумы РФ. В ходе акции Митрохин был задержан.