Москва

Конференция московского отделения "Яблока" рассмотрит в пятницу вопрос выдвижения кандидата на пост мэра Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В пятницу вопрос выдвижения кандидата на пост мэра Москвы рассмотрит конференция московского отделения "Яблока", сообщила пресс-служба партии.

"Председатель московского "Яблока" Сергей Митрохин назначил конференцию по выдвижению кандидата в мэры на пятницу, 22 июня", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Общее собрание московского отделения партии "Яблоко" в среду не смогло собрать кворум для выдвижения кандидата в мэры Москвы.

В связи с отсутствием кворума на общем собрании, оно не имело полномочий по выдвижению кандидатов, и этот вопрос вновь должна рассмотреть конференция.

Конференция будет рассматривать только кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, которая была согласована федеральным бюро "Яблока".

"Кандидатура председателя московского "Яблока" Сергея Митрохина рассматриваться не будет, поскольку необходимого согласования он не получил", - сообщили в пресс-службе.

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Теги: Яблоко, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Москва
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