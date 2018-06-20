"Яблоко" не смогло выдвинуть кандидата в мэры Москвы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание московского отделения партии "Яблоко" не смогло собрать кворум для выдвижения кандидата в мэры Москвы, сообщает пресс-служба партии.

"Кворум не собрался. На 21 час на общем собрании зарегистрировались 275 участников из 365, необходимых для принятия решений", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Несмотря на отсутствие кворума, решено провести справочное голосование по кандидатурам главы московского "Яблока" Сергея Митрохина и главы муниципального района Гагаринский Елены Русаковой.

В связи с отсутствием кворума на общем собрании региональный совет отделения должен назначить дату конференции по выдвижению кандидата в мэры.

В партии отметили, что второй этап конференции регионального отделения пройдет в ближайшие дни, на нем будет рассматриваться только кандидатура Русаковой, которая была согласована федеральным бюро "Яблока".

"Кандидатура председателя московского "Яблока" Сергея Митрохина рассматриваться не будет, поскольку необходимого согласования он не получил", - сообщили в пресс-службе.

В "Яблоке" отметили, что на собрании звучали свидетельства того, что членов партии отговаривали приходить на собрание, чтобы сорвать кворум. "Федеральное руководство партии намерено разобраться в этой ситуации и принять необходимые организационные меры", - сказали в пресс-службе.