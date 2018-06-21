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Москва

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен на пятницу в Москве из-за гроз

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил на 22 июня предупреждение о "желтом", повышенном уровне погодной опасности в Москве и области в связи с грозами и сильным ветром.

"В пятницу днем при переменной облачности воздух в Москве прогреется до 29-31 градуса, по области до 27-32 градусов. Скорость ветра при порывах будет достигать 12-17 м/с. Во второй половине дня 22 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в четверг.

По прогнозам синоптиков, в субботу при порывистом ветре местами также ожидаются дожди с грозами, температура поднимется уже до 30-32 градусов.

По предварительным данным, с воскресенья в Москву придет небольшое похолодание - 25-27 градусов днем, сохранится ветреная погода и вероятность грозовых дождей. В понедельник и вторник воздух в дневные часы прогреется не выше 19-24 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

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Теги: Гидрометцентр России
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