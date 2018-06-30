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На месте бывшего Черкизовского рынка начали строить жилье по программе реновации

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На территории бывшего Черкизовского рынка началось строительство жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки, расположенные на площадке бывшего рынка.

Хуснуллин пояснил, что строительство жилья ведется "Группой компаний ПИК". "Инвестор ведет строительство жилья на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводится жилье для программы реновации", - отметил глава столичного стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что проект планировки всех земельных участков, расположенных на месте бывшего Черкизовского рынка, планируется разработать осенью этого года.

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Теги: Марат Хуснуллин

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