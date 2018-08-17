Около 10 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В этом году около 10 тысяч человек переселят по программе реновации в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Первые несколько сотен семей, в том числе и ваша, уже получили новые квартиры", - сказал Собянин, который в пятницу осмотрел новостройку на Полярной улице и встретился с ее жителями.

В настоящее время введены в эксплуатацию 33 стартовых дома общей площадью 0,4 млн кв. м, из них 12 новостроек переданы под заселение. Кроме того, в настоящее время ведется проектирование более 140 стартовых домов и строительство еще 34 таких домов. В квартиры по новой программе реновации уже переехали 373 семьи.

Всего в Москве сейчас подобрано 250 стартовых площадок для строительства новых домов, сказал Собянин.