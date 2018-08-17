Москва

Около 10 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В этом году около 10 тысяч человек переселят по программе реновации в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Первые несколько сотен семей, в том числе и ваша, уже получили новые квартиры", - сказал Собянин, который в пятницу осмотрел новостройку на Полярной улице и встретился с ее жителями.

В настоящее время введены в эксплуатацию 33 стартовых дома общей площадью 0,4 млн кв. м, из них 12 новостроек переданы под заселение. Кроме того, в настоящее время ведется проектирование более 140 стартовых домов и строительство еще 34 таких домов. В квартиры по новой программе реновации уже переехали 373 семьи.

Всего в Москве сейчас подобрано 250 стартовых площадок для строительства новых домов, сказал Собянин.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в &quot;дом&quot; образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через &quot;балконы&quot; квартир.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
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Теги: Москва, Сергей Собянин

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