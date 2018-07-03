Пенсионеры с 1 августа смогут бесплатно ездить в подмосковных электричках

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам двух регионов.

"Бесплатным проезд для пенсионеров Москвы и области в электричках станет с 1 августа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник.

Кроме того, право бесплатного проезда получат и другие льготники: почетные доноры СССР, России и Москвы; родители и другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования - до 23 лет; один из родителей в многодетной семье; один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет; а также приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

"В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, в том числе 1,6 млн москвичей и 1,2 млн жителей Московской области", - уточнили в пресс-службе.