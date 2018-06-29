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В России Пенсионная реформа

Против повышения пенсионного возраста высказались 80% россиян

По мнению 60% опрошенных, возраст выхода на пенсию все равно будет повышен

Против повышения пенсионного возраста высказались 80% россиян
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Большинство россиян против повышения пенсионного возраста в РФ, но при этом они уверены, что окончательное решение будет принято в пользу этого решения, свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

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Согласно результатам исследования, 80% опрошенных отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию, при этом 60% уверены, что в итоге пенсионный возраст будет повышен.

Вместе с тем, по данным социологов, 35% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста пройдет по более мягкому варианту, нежели тот, что предлагает правительство.

Результаты опроса показывают, что практически половина респондентов (49%) считает, что повышение возраста выхода на пенсию недопустимо в принципе, более четверти (27%) полагают, что подобный шаг возможен не сейчас и не таким образом, как это предлагается сделать.

Почти 40% противников идеи повышения пенсионного возраста считают, что многие не доживут до пенсии, а пенсионные накопления пропадут. Каждый 10-й из данной категории респондентов отмечает, что в пожилом возрасте трудно найти работу, а рабочие места приходится уступать молодым, говорится в исследовании.

Как отмечают социологи ФОМ, более четверти опрошенных (26%) полагают, что решение о повышении пенсионного возраста связано с нехваткой бюджетных средств, а 15% респондентов считают, что все дело в неблагоприятном соотношении пенсионеров и работающих россиян.

Заведующий аналитическим отделом Фонда "Общественное мнение" Григорий Кертман, комментируя "Интерфаксу" итоги опроса, сказал, что "причина динамики, прежде всего в том, что люди недовольны перспективой повышения пенсионного возраста. Эта идея, по определению, непопулярна".

"При этом здесь есть эффект внезапности. Это обрушилось на массовое сознание, и люди нервничают по этому поводу. Ситуация усугубляется информацией о повышении НДС, которая тоже довольно болезненно воспринята, и многими замечена как серьезная проблема", - отметил Кертман.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

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Теги: ФОМ

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