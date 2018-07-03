Кандидат в мэры от "Справедливой России" Свиридов сдал подписи в избирком Москвы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов, необходимые для участия в выборах.

Как передал корреспондент " Интерфакса", Свиридов проходит муниципальный фильтр, необходимый для регистрации кандидатом.

Всего кандидатами в мэры Москвы выдвинулись 32 человека, из которых 14 выдвинуты партиями, 18 - самовыдвиженцы. "Однако значительная часть из них имела нулевые избирательные счета, либо вообще не открывала их. Это говорит о том, что такие граждане даже не приступали к сбору подписей избирателей (для самовыдвиженцев) и подписей депутатов для прохождения "муниципального фильтра", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Собеседник агентства напомнил, что сбор подписей был возможен не позднее 2 июля.

При этом к настоящему времени только действующий мэр Сергей Собянин как самовыдвиженец представил в горизбирком необходимый пакет документов для регистрации кандидатом.

О преодолении "муниципального фильтра" и своем намерении сдать во вторник документы на регистрацию заявили только Свиридов, выдвинутый КПРФ Вадим Кумин, кандидат "Союза горожан", экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин и глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР.