Москва

Выдвижение кандидатов в мэры Москвы завершилось

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком в 18:00 понедельника завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, документы на регистрацию принимаются до 18:00 вторника.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме, за прошедший месяц кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека: 14 - от партий, еще 18 подали документы на самовыдвижение.

Для регистрации всем кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в том числе подписи в свою поддержку от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны предоставить от 36,1 до 39,7 тыс. подписей избирателей.

К настоящему времени только один кандидат - действующий мэр Москвы Сергей Собянин - предоставил в избирком документы на регистрацию, включая 36,7 тыс. подписей избирателей.

О своем намерении подать документы для регистрации во вторник заявили Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и Вадим Кумин (КПРФ). При этом выдвинутый конференцией московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в понедельник заявил о выбывании из предвыборной гонки из-за невозможности преодоления "муниципального фильтра". С аналогичным заявлением также выступил в социальных сетях и Дмитрий Гудков ("Гражданская инициатива").

Решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней Мосгоризбирком должен принять в течение десяти дней после предоставления соответствующих документов. Таким образом, окончательный список кандидатов на пост мэра, которые будут указаны в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.

Документы на выдвижение кандидатами ранее также подавали глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, Илья Баков (от Монархической партии), руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, Михаил Бутримов (от партии "Российский общенародный союз"), пенсионер Владимир Кувшинов и Ильдар Резяпов (от "Партии ветеранов России").

Кроме того, кандидатами выдвинулись фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета КА Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от партии "Союз горожан"), Сираждин Рамазанов (от Социал-демократической партии России), электромонтер МГТУ "Станкин" Александр Горлов, Ярослав Сидоров (от партии "Коммунисты России"), пенсионеры Александр Романов и Валерий Ручнов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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