Мунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком в 18:00 вторника завершит прием документов на регистрацию кандидатов на должность мэра Москвы, включая подписи муниципальных депутатов и избирателей.

"Всего кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека, из которых 14 выдвинуты партиями, 18 - самовыдвиженцы. Однако значительная часть из них имела нулевые избирательные счета, либо вообще не открывала их. Это говорит о том, что такие граждане даже не приступали к сбору подписей избирателей (для самовыдвиженцев) и подписей депутатов для прохождения "муниципального фильтра", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Собеседник агентства напомнил, что сбор подписей был возможен не позднее 2 июля.

При этом к настоящему времени только действующий мэр Сергей Собянин как самовыдвиженец представил в горизбирком необходимый пакет документов для регистрации кандидатом.

О преодолении "муниципального фильтра" и своем намерении сдать во вторник документы на регистрацию заявили только кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, выдвинутый КПРФ Вадим Кумин, кандидат "Союза горожан", экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин и глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР.

"По всем выдвинутым кандидатам на должность мэра, которые не предоставят в Мосгоризбирком никаких документов, либо принесут недостающее число подписей в свою поддержку, будут приняты решения об отказе в регистрации", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Так образом, С.Собянин, станет единственным зарегистрированным самовыдвиженцем, как и на выборах градоначальника в 2013 году.

Для регистрации кандидатам необходимо было собрать подписи от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны были заручиться поддержкой от 36,1 до 39,7 тыс. избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.