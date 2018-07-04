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Москва

Из 33 кандидатов в мэры Москвы 26 сами отказались от участия в выборах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство кандидатов на должность мэра Москвы отказались от дальнейшего участия в выборах, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в среду "Интерфаксу".

"26 кандидатов из 33 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став представлять документы", - сказал Горбунов.

Кроме того, по его словам, кандидат Сергей Троицкий, лидер группы "Коррозия металла", подал заявление о том, что собранные им в достаточном количестве подписи муниципальных депутатов и избирателей были уничтожены утром 3 июля Никитой Джигурдой. В связи с этим он просит продлить срок принятия документов или зарегистрировать его без этих документов.

Прием документов на регистрацию кандидатов завершился 3 июля в 18:00. До этого времени шесть кандидатов представили документы на регистрацию, пять из которых собрали необходимое число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.

Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал 76 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

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