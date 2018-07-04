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Москва Пенсионная реформа

Удальцов рассказал о коллективной подаче петиций против пенсионного реформы в Москве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек пришли к зданию администрации президента РФ в центре Москвы для коллективной подачи петиций против изменения пенсионного законодательства, сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"У здания администрации президента проходит акция против повышения пенсионного возраста. Коллективная подача петиций. Думаю, человек 200-250 собралось", - сказал Удальцов в среду "Интерфаксу". По его словам, акция проходит мирно, полиция усилила меры безопасности и установила ограждения в месте ее проведения, но не препятствует подаче петиций.

"Петиции подаются с требованием не повышать пенсионный возраст, вынести этот вопрос на общероссийский референдум", - добавил координатор "Левого фронта". Он отметил, что "также выдвинуто предложение красную ленту сделать символом протеста против реформы".

Ранее власти Москвы отказали представителям левых сил в проведении в городе 4 июля митинга против изменения в РФ пенсионного законодательства. В связи с этим организаторы приняли решение провести акцию в формате коллективной подачи требований в администрацию президента РФ.

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Теги: Сергей Удальцов.

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