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Москва Пенсионная реформа

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформы

В мэрии объяснили это проведением Чемпионата мира по футболу

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформы
Архивное фото
Фото: ТАСС, Александр Алпаткин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Московские власти отказали нескольким представителям оппозиции в проведении уличных акций против изменений пенсионного законодательства в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщил "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Подавались три уведомления - на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ - ИФ)", - сказал Черников в четверг "Интерфаксу".

"Мы просим правильно отнестись к этому решению", - добавил он.

Черников отметил, что проведение любых массовых мероприятий, особенно в центре города - Бульварное кольцо, Площадь Революции, Тверской бульвар, куда подавались заявки, "конечно, является неуместным и небезопасным как для горожан, так и для и туристов".

Представитель мэрии отметил, что такого наплыва гостей, вызванного проведением мундеаля, "Москва не переживала несколько десятилетий".

Ранее заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста подал оппозиционер Алексей Навальный, партия "Яблоко" планировала провести 3 июля митинг на Суворовской площади, движения "Левый фронт" и "Моссовет" - 4 июля митинг на Площади Революции.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, завершить - в 2034 году.

9 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", в соответствии с которым любые массовые мероприятия должны дополнительно согласовываться с правоохранительными органами.

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Теги: Москва
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