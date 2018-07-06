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Москва

Мэрия Москвы сочла невозможным проведение митинга против пенсионной реформы в центре

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти готовы пойти навстречу организаторам митинга против изменений в пенсионное законодательство, несмотря на проходящий в городе чемпионат мира по футболу, однако считают требование провести его в центре невыполнимыми, заявил "Интерфаксу" руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Была подана заявка о проведении 18 июля публичного мероприятия с шествием по Бульварному кольцу и митингом на проспекте Академика Сахарова или на Суворовской площади с участием до 30 тысяч человек. Несмотря на необходимость обеспечения беспрецедентных мер безопасности в связи с чемпионатом мира, мы тем не менее пошли навстречу обратившимся к нам организаторам и предложили две площадки для проведения: улица Перерва (Люблино) и парк Сокольники", - сказал Черников.

Однако организаторы отказались от предложенных вариантов, добавил собеседник агентства. "Хотя они отдают себе отчет, что проведение акции в центре Москвы невозможно в связи с действием 202-го указа президента, который ограничивает проведение мероприятий в Москве до 25 июля 2018 г. во время действия усиленных мер безопасности в рамках чемпионата мира по футболу из-за большого количества туристов и москвичей, сосредоточенных в эти дни в центре столицы", - заявил чиновник.

"Учитывая, что организаторы готовы провести только митинг, мы считаем, что проведение данного мероприятия в этот период времени возможно только в парке Сокольники", - сказал Черников.

Между тем вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова в беседе с корреспондентом "Интерфакса" высказала мнение, что после согласования властями Москвы митинга 18 июля отказ организаторов от предложенных мест проведения выглядит как пиар. "Столичные власти им пошли навстречу им согласовали мероприятие, это часть общественной дискуссии вокруг реформы, а такая дискуссия необходима", - сказала Федорова.

В то же время она добавила: "Совершенно уверена, что значимого количества людей акция не соберет. Акции Навального (против изменений в пенсионное законодательство - ИФ) толком людей тоже не собрали".

"В целом участие (члена "Яблока" Сергея) Митрохина выглядит как желание присоседиться, примкнуть к актуальной повестке, собрать какую-то цитируемость",- добавила собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе Конфедерации труда России (КТР) "Интерфаксу" сообщили, что в мэрию Москвы была передана заявка на проведение шествия и митинга в столице против повышения пенсионного возраста. "Акция запланирована на вечер 18 июля, накануне намеченного первого чтения соответствующего законопроекта в Госдуме", - говорилось в сообщении пресс-службы профобъединения 3 июля.

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Теги: Владимир Черников

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