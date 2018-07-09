Москва

Правозащитники Орлов и Ганнушкина задержаны в Москве на пикете в поддержку Титиева

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина задержаны в центре Москвы в ходе пикета в поддержку руководителя чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

"Мы со Светланой Алексеевной Ганнушкиной находимся в ОВД "Китай-Город"", - сообщил Орлов "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что совместно с Ганнушкиной на Манежной площади развернул плакат в поддержку Титиева, их коллега раздавал информацию о правозащитнике.

"Мы понимали, что это могут трактовать как нарушение, но вообще-то я должен сказать, что Конституцию никто не отменял, и все указы президента, которые на время Чемпионата мира приняты, это неграмотно с точки зрения права. Мы воспользовались своим конституционным правом, хотя знали, что нас могут задержать", - сказал Орлов.

Он добавил, что при задержании сотрудники полиции были "чрезвычайно вежливы".

По его словам, правозащитники считали необходимым привлечь внимание к первому дню суда над Титиевым, дело в отношении которого, по их мнению, является сфальсифицированным.

Шалинский городской суд в понедельник назначил на середину июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Суд также избрал арест в качестве меры пресечения для Титиева. Правозащитник арестован на 6 месяцев, до 22 декабря, сообщили "Интерфаксу" в "Мемориале".

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018 года, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 г".

Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

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Теги: Мемориал, Гражданское содействие, Олег Орлов, Светлана Ганнушкина, Оюб Титиев

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