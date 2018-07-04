Генпрокуратура РФ велела проверить заявление Титиева о подброшенных наркотиках

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни провести проверку по заявлению главы регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева о том, что сотрудники полиции подбросили ему пакет с наркотиками.

"В Генеральной прокуратуре РФ рассмотрено ваше обращение в связи с заключением постоянной комиссии по научно-правовой экспертизе СПЧ о необоснованном решении следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева О.С. о фальсификации материалов следствия", - говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на сайте Совета.

"Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чеченской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах", - отмечается в документе.

Исполнение поручения взято на контроль Генпрокуратурой РФ.

Постоянная комиссия по научно-правовой экспертизе СПЧ 19 июня опубликовала заключение по делу Титиева, в котором отмечалось, что отказы в возбуждении уголовного дела по заявлению правозащитника о том, что наркотики были ему подброшены, не обоснованы и не мотивированы. В совете отметили, что выводы следователя не были основаны на достаточных сведениях, подтверждающих отсутствие обстоятельств, указанных в заявлении Титиева.

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018 года, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма". Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.