Москва

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы

Есть обновление от 16:30

Также зарегистрированы кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: ТАСС, Стоян Васев

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Решением Мосгоризбиркома, принятом на его заседании в четверг, действующий мэр Москвы Сергей Собянин зарегистрирован кандидатом на должность мэра на предстоящих 9 сентября выборах, сообщает корреспондент "Интерфакса".

МоскваИз 33 кандидатов в мэры Москвы 26 сами отказались от участия в выборахЧитать подробнее

"В ходе проверки все представленные 115 подписей муниципальных депутатов признаны действительными", - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Кроме того, по ее словам, Собянин как самовыдвиженец представил в свою поддержку 39 тысяч подписей избирателей, из которых проверили 7,2 тыс. Недействительными признаны лишь 0,3% подписей избирателей.

В ходе заседания удостоверение зарегистрированного кандидата Собянина глава МГИК Валентин Горбунов передал руководителю его избирательного штаба Константину Ремчукову.

Также Мосгоризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов, преодолевших "муниципальный фильтр": Илью Свиридова от "Справедливой России" (собрал 112 подписей депутатов), Михаила Дегтярёва от ЛДПР (115 подписей муниципальных депутатов), Вадима Кумина от КПРФ (114 подписей). Эти кандидаты получили соответствующие удостоверения лично.

Кандидату от партии "Союз горожан", экс-владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину отказано в регистрации кандидатом в мэры, так как из 112 представленных подписей депутатов действительными признаны только 109 при необходимом минимуме 110.

Из 33 кандидатов, предоставивших документы на выдвижение, пятеро самостоятельно сняли свои кандидатуры и отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке, двоим отказано в регистрации в связи с недостающим пакетом документов, еще 21 утратил статус кандидатов в связи с непредоставлением в установленные сроки необходимых документов. В итоге муниципальный фильтр прошли пять кандидатов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. На предстоящих выборах мэра впервые предусмотрена возможность голосования за пределами Москвы. Кроме того, время голосования будет продлено на 2 часа - до 22:00.

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Теги: Москва, Сергей Собянин

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