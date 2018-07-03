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Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы

Пройти муниципальный фильтр смогли кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Союза горожан", а также идущий самовыдвиженцем действующий мэр

Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы
Табло обратного отсчета в предвыборном штабе кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Только пять претендентов на пост мэра Москвы смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатами, сообщил корреспондент "Интерфакса". Приём документов на регистрацию завершился во вторник в 18:00.

В течение дня необходимое число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также пакет иных документов в Мосгоризбирком представили кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Все они выдвинуты партиями, поэтому сбор подписей избирателей им не требовался.

В минувший понедельник первым документы на регистрацию кандидатом сдал действующий мэр Москвы Сергей Собянин, участвующий в выборах как самовыдвиженец.

Теперь в течение десяти дней Мосгоризбирком проверит достоверность предоставленных подписей депутатов (в поддержку всех кандидатов), 20% подписей избирателей (в поддержку Собянина как самовыдвиженца) и в течение 10 дней примет решение о регистрации, либо отказе в регистрации.

Пятеро кандидатов из 32 претендентов

В Мосгоризбирком документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал только 76 подписей мундепов при необходимом минимуме в 110. В связи с этим, пояснили в комиссии, ему будет отказано в регистрации кандидатом.

О прекращении своей избирательной кампании в связи невозможностью преодоления муниципального фильтра ранее заявили кандидат партии "Яблоко" Сергей Митрохин, журналист Антон Красовский и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Изначально кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека, в том числе 14 от партий, 18 - самовыдвиженцы. Трое из них затем самостоятельно сняли свои кандидатуры. По остальным не представившим в горизбирком необходимые документы будут приняты решения об отказе в регистрации.

"Значительная часть из выдвинутых кандидатами имела нулевые избирательные счета, либо вообще не открывала их. Это говорит о том, что такие граждане даже не приступали к сбору подписей избирателей (для самовыдвиженцев) и подписей депутатов для прохождения "муниципального фильтра", - сообщили ранее в Мосгоризбиркоме "Интерфаксу".

Для регистрации кандидатам необходимо было собрать подписи от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы должны были заручиться поддержкой от 36,1 до 39,7 тыс. избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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