Главные новости
В миреТрамп объявил о согласии стран НАТО поднять расходы на оборону до рекордного уровняЭкономикаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаЭкономикаМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
Москва

Экс-владельцу СУ-155 отказали в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отказал претенденту на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан", бывшему владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину в регистрации кандидатом.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

"Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей", - сказала на заседании член МГИК Рима Кузнецова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Михаил Балакин

Новости по теме

Москва
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры МосквыМосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы
Также зарегистрированы кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР и КПРФПодробнее
 Эксперт по делу "пьяного мальчика" предстанет перед судомЭксперт по делу "пьяного мальчика" предстанет перед судом
Судмедэксперт Михаил Клейменов выявил почти 3% алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в подмосковной БалашихеПодробнее
 Хорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью РоссииХорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью России
Полотнище заняло практически всю ширину Триумфальной площадиПодробнее
 Алехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работАлехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ
Ранее ей назначили наказание за поддержку мессенджера Telegram и акцию у здания ФСБПодробнее
Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомВласти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком
Подготовленный законопроект предусматривает штрафы до 1 млн рублейПодробнее
 Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горах
Черчесов обещает на ЧМ-2022 еще более высокий результат, а Смолов сказал бы самому себе все то, что говорят сейчас разочарованные фанатыПодробнее
 Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков
Дождь продолжится и в воскресенье днем, возможна грозаПодробнее
 В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Ведется розыск соучастника преступленияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Фотохроника 11 июля6 фото
11 июля
Фотохроника 11 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп объявил о согласии стран НАТО поднять расходы на оборону до рекордного уровняЭкономикаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаЭкономикаМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФВ РоссииМинтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политикиВ миреТрамп пригрозил вывести США из НАТО, если союзники не увеличат военные расходыВ РоссииРФ сократит время полета космонавтов на МКС с двух суток до 1,5 часов

Первый глубоко модернизированный "Белый лебедь" поступит на вооружение в 2021 году

Италия отказалась дополнительно увеличить расходы на оборону

В Карелии сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

МИД РФ увидел в саммите НАТО стереотипы холодной войны

В Уфе прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В МИД РФ раскритиковали "форсированное втягивание" Македонии в НАТО

Трамп прибыл в Лондон

Экс-владельцу СУ-155 отказали в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Немка Кербер стала первой финалисткой "Уимблдона"

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры МосквыТакже зарегистрированы кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ Подробнее

В МИД РФ назвали учения Украина-США попыткой спровоцировать напряженность в Донбассе

Пожар под высоковольтными ЛЭП вызвал очередную энергоаварию в Азербайджане

Международные резервы РФ с 29 июня по 6 июля выросли на $4,1 млрд

Казанцу увеличили компенсацию до 50 тыс. руб. за смерть брата после пыток в полиции

Сирийская армия установила контроль над границей с Иорданией

В поддержку пожарных, тушивших пожар в "Зимней вишне", собрали более 100 тыс. подписей

Промсвязьбанк не будет единственным банком для обслуживания гособоронзаказа

"Ростеху" разрешили размещать средства в Новикомбанке и Фондсервисбанке

Российский турист утонул в Испании во время купания в неположенном месте

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru