Экс-владельцу СУ-155 отказали в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отказал претенденту на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан", бывшему владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину в регистрации кандидатом.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

"Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей", - сказала на заседании член МГИК Рима Кузнецова.