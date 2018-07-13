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Москва определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейном

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Москва определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейном
Фото: ТАСС, Николай Галкин

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Окончательное решение по проекту реконструкции линии монорельса в Москве будет принято через три месяца, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Накануне сообщалось, что группа архитекторов разработала предложения по реконструкции линии монорельса и созданию на его основе благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями.

"Мы готовим техническое задание для реконструкции линии монорельса. Есть несколько вариантов развития, и один из них - запуск полноценного трамвая по этой линии. Пока мы считаем, во что это обойдется и в какой срок можно будет это сделать", - сказал Хуснуллин. По его словам, оценка будет завершена через три месяца.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что, хотя проект создания парка на основе московского монорельса в настоящее время не разрабатывается, но со временем он может быть реализован.

"Архитекторы выступили с частной инициативой создания парка на основе монорельса, используя его конструкции. Пока это только инициатива, никаких градостроительных решений не принято. В целом я поддерживаю это предложение архитекторов. Это не первый случай, когда архитекторы предлагают интересные решения по использованию городских пространств, объектов или конструкций", - заявил Кузнецов.

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