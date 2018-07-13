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Москва

Трое депутатов попросили не учитывать их подписи за кандидатуру Балакина

В Мосгоризбиркоме признали их подписи в поддержку экс-владельца СУ-155 недействительными по статье, запрещающей принуждение и подкуп

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Три из 112 подписей муниципальных депутатов в поддержку претендента на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан", экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина признаны недействительными, что не позволило ему зарегистрироваться кандидатом, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Интерфаксу" в пятницу.

"Поступили заявления от трех депутатов, в которых они просят не учитывать их подписи в поддержку кандидата Балакина. Эти подписи были признаны недействительными на основании пункта 18 статьи 34 Избирательного кодекса Москвы", - пояснил он.

Горбунов напомнил, что в результате Мосгоризбирком признал действительными только 109 подписей местных депутатов, собранных в 108 муниципальных образованиях, что стало недостаточным для регистрации Балакина кандидатом на пост мэра Москвы.

Пункт 18 статьи 34 Избирательного кодекса Москвы запрещает "принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления ... ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме".

В минувший четверг Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра Москвы - самовыдвиженца Сергея Собянина, Илью Свиридова ("Справедливая Россия"), Вадима Кумина (КПРФ) и Михаила Дегтярева (ЛДПР).

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Теги: Москва, Михаил Балакин

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