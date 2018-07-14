На выходных в Москве ограничат движение в связи с ЧМ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Завершающие ограничения в движении транспорта, связанные с проведением в Москве матчей Чемпионата мира по футболу будут действовать 14 и 15 июля, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения российской столицы.

Так, в течение двух суток 14 и 15 июля для проезда будет полностью перекрыта улица Ильинка в центре Москвы.

Кроме того, в связи с проведением в субботу в Большом театре гала-концерта, посвященного закрытию ЧМ, для движения транспорта с 19:00 14 июля до 03:00 15 июля будет недоступна одна полоса движения на Петровке от Копьевского переулка до театрального проезда.

Наиболее масштабные перекрытия улиц вновь затронут район Хамовники вблизи Лужников, где 15 июля в финальном матче встретятся сборные Франции и Хорватии. В субботу и воскресенье для движения будут закрыты Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).

По словам собеседника агентства, в эти же дни закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Кроме того, ряд улиц в выходные доступны для проезда только владельцам разрешений - местным жителям: Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до проектируемого проезда N2309).

Также только по спецразрешениям можно проехать на улицу Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), Погодинскую (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), Савельева, Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенскую набережную.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения на стоянку и остановку на 3-й Фрунзенской улице, улицах Доватора и Ефремова.