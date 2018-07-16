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Москва

После пожара в автосервисе в Москве возбудили уголовное дело

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статьям УК РФ о пренебрежении мерами безопасности возбуждено в связи с пожаром в помещении автосервиса на северо-западе Москвы, в результате которого пострадали 13 человек, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По факту возгорания газового баллона в автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, ст. 219 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение требований пожарной безопасности)", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, днем на территории шиномонтажа на Авиационной улице, произошло возгорание газового баллона, в результате которого пострадало 13 человек. "Двое из них находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, им оказывается вся необходимая помощь", - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты главного управления СК по Москве, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. "Опрашиваются свидетели, очевидцы, владельцы и персонал шиномонтажа, для дальнейшего изучения изымаются записи с камер видеонаблюдения. Для определения причины и очага возгорания следствием вскоре будет назначен ряд экспертиз. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности на автосервисе будут проверены на соответствие установленным законом требованиям", - сказала представитель следствия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в твиттере сообщил о 12 пострадавших при взрыве бытового газа в кафе в Москве на улице Авиационная.

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