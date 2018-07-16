Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник признал виновной в совершении административного правонарушения участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках".

"Назначить Никульшиной административное наказание в виде 15 суток административного ареста", - огласил судья Андрей Лутов.

В ходе заседания Никульшина согласилась признать вину в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч.1 статьи 20.31 КоАП РФ), но не согласилась, что ее действия полиция квалифицировала по части 3 (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей назначено максимальное наказание, предусмотренное данной статьей.

Свой поступок Никульшина объяснила в суде, что таким образом "борется с произволом и с тем, что Россия - для грустных". "Я очень люблю, когда карнавал. Представляете, сейчас все уедут, и будет грустно, карнавал закончится. А я так не хочу, я люблю, когда весело, когда вечеринка", - сказал она.

В.Никульшина также отметила, что участвовала в акции, чтобы лично выказать свою позицию относительно ситуации стране. "Я хотела показать несогласие с действиями силовых структур и на этом, пожалуй, все", - резюмировала девушка.

Она рассказала, что преодолеть полицейские кордоны и пройти на стадион "нам помогла магия и гроза, удивительное явление природы, которое помогает всякому волшебству случаться".

15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Целью акции, утверждают участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе Олега Сенцова.

Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова.