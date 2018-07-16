В московском суде усилили меры безопасности перед рассмотрением дела Pussy Riot

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Хамовническом суде Москвы, где сегодня будут рассмотрены административные материалы участников группы Pussy Riot, усилены меры безопасности.

Подходы к зданию суда перекрыты сотрудниками полиции, усилен досмотр. В суде безопасность обеспечивают бойцы Росгвардии.

Как ожидается, Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит административные материалы на четверых участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Задержанным вменяется ч. 3 Статья 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), наказание за правонарушение предусматривает до 15 суток ареста.

15 июля на спортивной арене "Лужники" во второй половине футбольного матча между сборными Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова.

Целью акции "Небесный полицейский", как утверждают ее организаторы, стало освобождение политзаключенных, в том числе Олега Сенцова.

Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки.