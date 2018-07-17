Франция не будет симметрично отвечать на закрытие торгпредства в Москве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Французская республика не планирует отвечать России на закрытие торгового представительства в Москве, торговля между странами будет продолжена, заявила посол Франции в России Сильви Берманн во время визита в Мурманск во вторник.

По ее словам, закрытие торгового представительства "связано всего-навсего с тем, что российские власти считают, что эта деятельность незаконна". При этом Франция не будет принимать симметричных мер. "Такая задача не стоит, мы просто приняли такое решение о закрытии. Тем не менее, оба президента - и Макрон, и Путин - за продолжение торговли, за продолжение отношений", - сказала Берманн, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции - представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России после уведомления со стороны российских органов власти, говорилось в коммюнике посольства Франции в Москве, поступившем накануне в "Интерфакс".

"Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", - отмечалось в сообщении посольства Франции.

Вместе с тем в коммюнике сообщается, что Business France считает "своим долгом продолжать поддерживать французские предприятия на этом важном рынке и отныне будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять".

В свою очередь, в МИД РФ выразили удивление закрытием французского торгового представительства и подчеркнули, что "если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей".

Business France - государственная французская организация, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж, а также продвигающая малый и средний бизнес.