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Москва

Суд в Москве рассмотрит дело въехавшего в подземный переход водителя автобуса

ДТП в декабре привело к гибели четырех человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Виктора Тихонова, водителя автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", что привело к гибели четырех человек. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, заседание начнется в 12:00 мск.

В ходе предварительных слушаний подсудимому был продлен срок домашнего ареста до 27 декабря.

По версии следствия, в декабре 2017 года Тихонов, управляя автобусом ЛИАЗ и находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар". В результате этого четыре пешехода, получивших травмы, скончались, двоим был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что заключением судебной автотехнической экспертизы и собранными следствием доказательствами установлено, что, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения, Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства".

В результате, по ее словам, он ошибочно надавил на педаль газа, разогнав машину до скорости не менее 23 км/ч. В.Тихонов продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз.

Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее Тихонов попросил суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей, однако в его удовлетворении было отказано, так как данная статья не подпадает под юрисдикцию суда присяжных.

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Теги: Россия, Москва

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