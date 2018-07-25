Движение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" московского метро закроют на выходные

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Участок Филёвской линии столичного метрополитена между "Киевской" и "Кунцевской" будет закрыт для ремонта 28 и 29 июля, сообщила в среду пресс-служба Московского метрополитена.

"В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, будет временно прекращено движение поездов на участке Филёвской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров", - сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, в обычном режиме этот участок метро возобновит работу в понедельник, 30 июля, в 5:30.

Как сообщили в пресс-службе, во время закрытия участка метро будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2 с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут. "Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили", - добавили в столичной подземке.