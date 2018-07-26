Суд по делу полковника Захарченко начнется 2 августа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 2 августа начнет рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Горбатенко.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении моего подзащитного пройдет 2 августа в 11:00", - сообщил Горбатенко.

Согласно законодательству, заседание пройдет в закрытом режиме. Как ожидается, в ходе слушания суд разрешит заявленные участниками процесса ходатайства и назначит дату рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось, бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года следственные действия по трем эпизодам инкриминируемых полковнику преступлений были завершены. Речь идет о якобы полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн. руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Кроме того, следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.