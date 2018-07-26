Главные новости
В РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыВ РоссииРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых
Москва Миллиарды полковника Захарченко

Суд по делу полковника Захарченко начнется 2 августа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 2 августа начнет рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Горбатенко.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении моего подзащитного пройдет 2 августа в 11:00", - сообщил Горбатенко.

Согласно законодательству, заседание пройдет в закрытом режиме. Как ожидается, в ходе слушания суд разрешит заявленные участниками процесса ходатайства и назначит дату рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось, бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года следственные действия по трем эпизодам инкриминируемых полковнику преступлений были завершены. Речь идет о якобы полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн. руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Кроме того, следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Захарченко

Новости по теме

Москва
Управление СКР по Москве возглавил Андрей СтрижовУправление СКР по Москве возглавил Андрей Стрижов
Он стал исполняющим обязанности руководителя после отставки Александра Дрыманова, который подозревается в коррупцииПодробнее
 Сергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории МосквыСергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории Москвы
Мэр рассказал, что принесло столице проведение мундиаля, а также о дальнейшем развитии города, его экономики и инфраструктурыПодробнее
 "Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж
Автоматизированная система перевозки вышла из строя из-за жары и высокой влажностиПодробнее
 В центре Москвы загорелась крыша детского садаВ центре Москвы загорелась крыша детского сада
Людей в здании нет, так как оно было на ремонтеПодробнее
Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры
Ранее экс-глава строительной компании СУ-155 представил недостаточно действительных подписей муниципальных депутатовПодробнее
 В Москву на смену дождям придет жараВ Москву на смену дождям придет жара
Как сообщили метеорологи, такая погода ожидается к 26 июля, однако в начале недели зонты оставлять дома не стоитПодробнее
 Суд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэрыСуд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэры
Ему ранее было отказано, так как Гудков не предоставил 110 необходимых подписей муниципальных депутатовПодробнее
 В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформыВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы
Из-за ЧМ акцию проводить в центре Москвы не разрешилиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыВ РоссииРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхВ РоссииЖелезняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"В миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes

МИД РФ заявил протест госдепу США в связи с давлением на Марию Бутину

В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестовали бывшего полицейского

На Шри-Ланке нашли украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн

Мать умершей от истощения пермской школьницы обвинили в ее убийстве

Суд взыскал с экс-главы обанкроченного банка в Кузбассе 3,3 млрд руб

Обнаружено тело одной из пропавших при крушении катамарана в Хакасии женщин

Лидеры БРИКС в Йоханнесбурге приняли декларацию по итогам работы за 10 лет

В США начался бракоразводный процесс Дональда Трампа-младшего

CNBC узнал об идее Кувейта прекратить экспорт сырья через Баб-аль-Мандубский пролив

В Башкирии арестовали подозреваемых в убийстве менеджера производителя двигателей

Коллеги Поклонской сорвали заседание возглавляемой ею комиссии Госдумы

Сама Поклонская пообещала доложить председателю Госдумы о случившемся Подробнее

Судебные приставы за долги арестовали пять троллейбусов в Петрозаводске

Шведские пожарные попросили помощи у НАТО

Газ опустился на второе место в структуре доходов "НОВАТЭКа"

Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы

Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыДепутат отметила, что выполняет свою работу по совести Подробнее

СКР потребовал немедленно возбуждать дела по фактам насилия в СИЗО и колониях

В ЕР оказались не в курсе, почему Железняк не пришел голосовать по пенсионной реформе

Бывший замначальника клуба ЦСКА Хамазин арестован по делу о взятке

Бывший игрок в крикет объявил о победе своей партии на выборах в Пакистане

Неверов посоветовал Поклонской самой решить, готова ли она работать в "коллективе"

Депутат оказалась единственной во фракции "Единая Россия", кто не поддержал законопроект об изменении пенсионного законодательства Подробнее

По делу бывшего замглавы МЧС Шлякова предъявлено обвинение еще двум фигурантам

"Роскосмос" допустил отправку "Союза-5" в первый полет с коммерческим грузом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru